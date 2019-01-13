男攜毒帶30個保險套 遇警妙答：「遇砲友，可以約啊!」

2019-01-13 10:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市32歲蔡姓男子日前騎機車違停在紅線上滑手機，遇攔檢刻意避開警方視線，反而被警發現他背包裡有30個保險套，好奇詢問他「為何帶這麼多套子？」蔡男妙答：「遇到砲友時，可以約啊!」

警方懷疑蔡男帶這麼多的保險套，可能要參加多P性愛趴，但因無關毒品案，便歸還保險套，訊後依違反毒品危害防制條例罪將他移送法辦。

警方表示，蔡姓男子日前騎機車違停在三民區凱歌路一家超商前紅線上滑手機，遇到三民一分局長明所警員，執行便衣勤務到超商防治車手提領。

蔡男驚見警方後，神色慌張欲避開警視線，反而引來警方注意，趨前出示證件表明為警職人員，告知他紅線不能停車。

攔查過程，員警發現蔡男機車腳踏板上的袋子裡有3盒保險套，好奇詢問「為何帶這麼多保險套在身上？是隨時準備要上陣嗎？」

蔡回答：「若遇到砲友，可以約出來啊！」，當他拿起袋子時，又被警方看到袋中有毒品吸食器，蔡男自知難逃法網，主動交付安非他命1包（毛重約0.46公克），並苦笑地說：「我是來豔遇的怎麼遇警了？」

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