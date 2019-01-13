暗夜毒化物洩漏火災 信昌遭勒令停止異丙苯相關製程

2019-01-13 09:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 高市信昌化學工業股份有限公司林園廠昨天深夜10時32分驚傳異丙苯反應槽洩漏致起火燃燒，產生明顯粒狀污染物逸散於大氣中，環保局據報前往現場稽查，今依空污法開罰100萬元， 並勒令廠商停止異丙苯相關製程操作，近期將入廠聯合稽查。

環保局表示，昨天深夜接獲消防局通報信昌化學公司林園廠起火燃燒，環保局立即前往該廠稽查，該廠事故製程（M02）異丙苯反應槽係自去年12月21日開始歲修，並於今年1月9日進料、1月10日升溫操作、1月11日反應操作。

環保局指出，經查本次事故係該廠異丙苯反應槽（220-DD）於昨天深夜10時2分發生洩漏，當時槽內存有約300公噸的異丙苯，並於發生洩漏後約30分鐘起火，產生大量粒狀污染物逸散，致空氣污染情事，環保局依違反空污法第32條規定，最高可罰500萬元，環保局開罰100萬元，並令該廠停止異丙苯相關製程操作。

由於異丙苯屬第四類毒性化學物質，環保局即刻啟動毒災應變標準作業程序，並通報行政院環境保護署環境事故諮詢中心，及請求環境事故專業技術小組支援，由該技術小組提供現場專業諮詢及執行環境監測相關事宜。

現場火勢已於今日凌晨1時4分撲滅，經環保局於該廠周界外進行環境監測，其異丙苯濃度均無檢出，另查林園空氣品質監測站，林園地區風向北風、風速約每秒3米，且該測站無出現異常情形，未影響空氣品質，請民眾不須過度驚慌。

局長袁中新表示，將入廠聯合環保稽查，呼籲各列管事業，歲修期間應落實廠內設備的檢查、保養、維修、更新及換新的動作，才能確保後續生產製造過程的安全，以及保障高雄市民的健康及安全。

  • 高市信昌化學工業股份有限公司林園廠驚傳異丙苯反應槽洩漏致起火燃燒。 （記者陳文嬋攝）

    高市信昌化學工業股份有限公司林園廠驚傳異丙苯反應槽洩漏致起火燃燒。 （記者陳文嬋攝）

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