暗夜毒化物洩漏火災 信昌遭勒令停止異丙苯相關製程

2019-01-13 09:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 高市信昌化學工業股份有限公司林園廠昨天深夜10時32分驚傳異丙苯反應槽洩漏致起火燃燒，產生明顯粒狀污染物逸散於大氣中，環保局據報前往現場稽查，今依空污法開罰100萬元， 並勒令廠商停止異丙苯相關製程操作，近期將入廠聯合稽查。

環保局表示，昨天深夜接獲消防局通報信昌化學公司林園廠起火燃燒，環保局立即前往該廠稽查，該廠事故製程（M02）異丙苯反應槽係自去年12月21日開始歲修，並於今年1月9日進料、1月10日升溫操作、1月11日反應操作。

環保局指出，經查本次事故係該廠異丙苯反應槽（220-DD）於昨天深夜10時2分發生洩漏，當時槽內存有約300公噸的異丙苯，並於發生洩漏後約30分鐘起火，產生大量粒狀污染物逸散，致空氣污染情事，環保局依違反空污法第32條規定，最高可罰500萬元，環保局開罰100萬元，並令該廠停止異丙苯相關製程操作。

由於異丙苯屬第四類毒性化學物質，環保局即刻啟動毒災應變標準作業程序，並通報行政院環境保護署環境事故諮詢中心，及請求環境事故專業技術小組支援，由該技術小組提供現場專業諮詢及執行環境監測相關事宜。

現場火勢已於今日凌晨1時4分撲滅，經環保局於該廠周界外進行環境監測，其異丙苯濃度均無檢出，另查林園空氣品質監測站，林園地區風向北風、風速約每秒3米，且該測站無出現異常情形，未影響空氣品質，請民眾不須過度驚慌。

局長袁中新表示，將入廠聯合環保稽查，呼籲各列管事業，歲修期間應落實廠內設備的檢查、保養、維修、更新及換新的動作，才能確保後續生產製造過程的安全，以及保障高雄市民的健康及安全。

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