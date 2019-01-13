扯！離職繼續領獎金 神鬼情侶2年詐領鴻海842萬

2019-01-13 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名黃姓女子2012年在鴻海旗下世達發科技公司擔任人資，竟用偽造薪資明細，每月替自己加薪14萬到29萬，也不忘替同公司張姓男友加薪，公司察覺帳務有異，最後發現黃女、張男2年詐領2公司共842萬元。

根據《蘋果》報導，黃女利用職務之便，在世達發幫自己和男友加薪，離開世達發後，轉調同集團的三創公司任職，張男則離職，不過兩人竟持續領世達發薪水，更誇張的是，張男根本沒到三創上班，卻爽領26萬的三創獎金，最後被公司發現。

世達發清算發現，黃女從2012年6月到2013年8月間，每月幫自己加薪14萬至29萬元不等，還不忘幫男友加薪，兩人前後共詐領公款共530萬多元。三創也發現，黃女2013年4月到任後，以同樣手法，兩人共詐領三創312萬元。

黃女否認詐領，辯稱她是經過上司指示，才會將那些款項匯入個人帳戶，作為發放工讀生的薪資、開工紅包、年終獎金等用途，張男則辯稱帳戶是黃女在用，他完全不知情。

士林地院判決指出，兩人需還公司842萬；刑事部分，依詐欺等罪判黃女應入獄服刑3年10月，另有1年4月徒刑，可易科罰金48萬元。至於張男則被判處有期徒刑3年2月，得易科144萬元。

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