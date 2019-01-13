台南北極殿建醮過火驚傳意外 24人遭燙傷

2019-01-13 01:10

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕台南市南區北極殿12日晚舉行建醮過火儀式，驚傳神轎倒了，信眾遭「炭」傷意外，市長黃偉哲第－時間獲悉後，立即指示警政丶民政等相關單位全力協助處理，並呼籲民眾參加宗教信仰活動時要多注意炮燭安全，未來民政區里單位配合多加宣導。

據了解，北極殿建醮12日下午舉辦送天師及外壇神祇、護衛16騎眾諸神回返天庭繳旨等儀式，晚上進行踏火安座過程中，疑因發生重心不穩意外，一開始有一人跌倒，拉到其他人，以致後方抬轎信徒被絆倒，神轎也倒了，共有24人遭炭火燙傷。

由於事出突然，在場原本圍觀看陣頭民眾紛紛發出尖叫聲「倒了！倒了！」嚇壞許多人。「鹽埕北極殿臭豆腐」臉書也po出影片，引發網友熱議關心。

南市消防局獲報後派出5台救護車救援，統計約有24人遭到炭火燙傷，所幸大都脚底板紅腫起泡丶身體部份燙傷，其中有15名成人、1名少年送醫。

據了解，今年鹽埕北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典活動，建醮每12年一次，今年據稱是300多年來最盛大一次。

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