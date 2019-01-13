離職員工爆料不實 芝麻醬業者洗刷冤屈獲賠60萬

2019-01-13 00:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕生產養生芝麻醬聞名的「馥宇行」，前年8月遭離職員工爆料，受總經理林宇成指示，將受潮過期原料、試吃品回收重新包裝販售，林男不滿公司商譽及個人名譽受損，向爆料員工求償200萬元，另要求須在報紙刊登道歉聲明，新北地院日前判江姓爆料女員工須賠償馥宇行及林男共60萬元，另得於報紙刊登聲明，可上訴。記者致電馥宇行，未獲回覆電話。

前年8月4日，馥宇行江姓、蕭姓離職員工在新北市議員黃俊哲陪同下，召開記者會，江女指控，馥宇行打著天然、養生的名號，實際上用即期、次級等低劣品質的原料，降低成本，製成高級芝麻醬，賺取高額利潤，她飽受良心譴責，才決定挺身而出，蕭男則控訴公司為規避僱傭關係，逼迫員工簽下本票與承攬契約，老闆未依法替員工投保勞健保，並惡意資遣員工。

林男不滿爆料員工因私人因素挾怨報復，散佈不實謠言傷害公司與他名譽，前年8月23日也在前新北市議員李婉鈺陪同下，反擊產品一切符合相關規定，經杜夫萊茵股份有限公司檢驗後均符合標準，願用生命擔保產品安全無虞，另認為，雖改標再賣不實言論是江女所指控，但蕭男曾是公司特助，知悉公司營運及品質，竟與江女一同出席記者會，並對江女陳述沉默不語，代表對江女言論背書，分別對江、蕭求償150萬元、50萬元，兩人應聯名在報紙刊登道歉啟示。

審理時，江女未於言詞辯論期日到場，也未提出準備書狀聲明爭執；蕭男則說，在記者會上，僅表示公司漠視勞工權益，未指摘公司有將過期原料重新包裝、改標行為，聲請駁回請求。

法官依據林男提出的記者會全程影音光碟、杜夫萊茵公司檢測報告，及新北市衛生局回函前年8月4日抽驗馥宇行芝麻醬產品符合規定，認定江女不實指控損害馥宇行商譽，判江女須賠償公司50萬元、林男10萬元，及在報紙刊登道歉啟事；而請求蕭男應連帶賠償部分，法官認為林男未舉證其有損害公司名譽，予以駁回。

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