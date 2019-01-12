1/12 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-01-12 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第108000011期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由高雄市小港區宏平路386號的旺家彩券行開出；而第108000004期大福彩與第108000011期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000004期大福彩中獎號碼為「01、07、09、21、26、30、32，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共101注中獎，每注可得4000元；肆獎共1526注中獎，每注可得400元；普獎共9961注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第108000011期雙贏彩中獎號碼為「05、07、08、10、12、13、14、15、17、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共366注中獎，每注可得500元；肆獎共4046注中獎，每注可得100元。

第108000011期今彩539中獎號碼為「05、15、17、22、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共385注中獎，每注可得2萬元；參獎共9686注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬297注中獎，每注可得50元。

第108000011期39樂合彩中獎號碼為「05、15、17、22、37」，四合共23注中獎，每注可得21萬2500元；三合共816注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4032注中獎，每注可得1125元。

第108000011期3星彩中獎號碼為「551」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000011期4星彩中獎號碼為「2833」，正彩共20注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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