男爆氣拔女友車牌走人 挨告反而成功追回她…

2019-01-13 00:19

〔記者王捷／台南報導〕身材粗壯的林姓男子不滿同居陳姓女友嗆完分手後鬧脾氣、不接電話，尾隨陳女到醫院停車場，兩人大吵起來，林男徒手拽掉陳女的機車牌就離開。陳女提告毀損、妨害她行駛的自由，但兩人還是住在一起，講開後不久又複合，陳女還陪著林男到警分局做筆錄，向警方求情，法官得知兩人已經和解，判處林男緩刑。

年近30歲的林男家裡開工廠，他與20多歲的陳女同居多年，去年9月，兩人大吵一架，陳女鬧脾氣想分手，不接林男電話。林男得知陳女定期要到醫院回診，特意到醫院停車場堵人，等她一停好車就搶走安全帽，還想搶機車，但沒成功，林男爆氣，雙手一扯，將陳女機車車牌與擋泥板一起拆掉，離開現場。

陳女嚇壞，當場向警方報案林男涉強制罪與毀損，不過做完筆錄後，陳女回到同居處，兩人講開了之後，又和好如初。林男到警分局做筆錄時，陳女還向警方求情，不過強制罪是非告訴乃論罪，警方還是依法移送。

一審時，院檢考慮林男已經與陳女和好，判緩刑2年。

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