罵留英碩士妻「破麻、下體臭」 法院認有害健康判他賠1元

2019-01-12 22:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有台灣國立大學碩士學位的梁姓男子，是中國某公司的銷售總監，他於2013年與英國知名大學碩士學位的高姓女子結婚，兩人都是高學歷知識份子，婚姻卻起波瀾，高女以梁男逼他墮胎，與女人搞曖昧，用「破麻、下體臭」等不堪入耳之詞辱罵，導致她衍生憂鬱與睡眠障礙，興訟索賠1元的象徵性賠償，梁男則全盤否認，僅承認辱罵高女，但與高女生病無關，不過，法院認為梁男辱罵之詞，侵害高女的心理健康，判決梁男應賠償1元，全案確定。

判決書指出，高女於台中地院提出民事訴訟，向梁男索賠165萬元，但於審理時縮減索賠金額，僅索賠1元（俗稱象徵性賠償），留學英國名校，擁有碩士學歷的高女指控說，梁男是台中某國立大學碩士，兩人育有兒子，卻因工作分離兩地，梁男於中國上海擔任科技公司的銷售總監，每一個半月返台一次，夫妻感情卻於2015年3月起生變，梁男常躲起來偷偷講電話，甚而逼她墮胎，返台期間常喝得爛醉。

高女指控說，2015年8月11日，梁男又喝醉，手機突然有代號「不給糖就搗蛋」的女子傳來訊息，內容竟是梁男要買禮物送對方，對方想要「蘋果手錶」，她詢問梁男，梁男當場刪除對話、支吾以對，另外，梁男從2016年11月起，屢次傳送辱罵之詞，包括侮辱她的貞操，「討客兄、姘頭、跟男褓姆搞一腿、破麻、破女人、再怎麼臭也沒有妳下體臭、爛咖裝在室、婊」，以及侮辱她的精神狀況，「神經病、有病、腦殘」，她為此衍生憂鬱與睡眠障礙，梁男侵害她的健康權，應賠償1元。

梁男答辯說，高女言行荒謬怪誕、蠻橫無理，他沒有爛醉行為，亦無逼墮胎之舉，講電話是討論論文，高女是胎兒無心跳而動手術，他還特別抽空陪同手術，他沒有逼墮胎，「不給糖就搗蛋」則是10年前認識的舊識，委託他在機場免稅店買禮物送其男友，他不想跟高女吵架，才會刪除訊息，至於辱罵一事，是他不對，卻是高女刻意激怒他，他才會惡言相向，但不會造成高女憂鬱等症狀。

一審認為，高女並沒有挑釁或刻意激怒梁男之舉，梁男卻有辱罵之詞，且於辱罵後，高女精神狀況惡化，沒有證據顯示高女生病，是源於其他因素，顯示梁男侮辱之詞侵害高女的心理健康，據此判決高女勝訴，梁男應賠償1元，雖僅1元，梁男仍委任3位律師上訴二審，堅稱高女的憂鬱與睡眠障礙，與他的辱罵無關，不過，台中高分院見解與一審相似，駁回上訴，全案確定。

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