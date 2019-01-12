色阿伯襲胸露雞雞狂頂 悍嬤抄拖鞋狠「打鳥」…

2019-01-12 23:09

〔記者王捷／台南報導〕蘇姓男子疑似愛慕女友人阿美（化名），假借替阿美孫女說媒，跟著阿美回家，一進門就伸出狼爪搓揉阿美胸部，還脫褲露鳥，阿美爆氣抬腳操起拖鞋，往蘇男下體、身上一陣痛打，讓他拔腿而逃。蘇男辯稱，牛仔褲拉鍊壞掉，才意外露鳥，但院檢不採信，最後蘇男以3萬多元與阿美和解，一審依性騷防治法第25條趁人不及抗拒觸摸身體私密部位，判處拘役10日。

50多歲的蘇男砍竹子維生，有家庭與孩子。3年前3月間一個下午，他與阿美聊天間，得知她急著替孫女找結婚對象，蘇男自稱有適合的對象，希望跟阿美回家詳談，阿美也沒有多想，騎車領著蘇男回家。

到了阿美家，蘇男確定只有他們兩人獨處，突然從後方環抱阿美，搓揉胸部，還露出生殖器貼上去，阿美立刻抬腳抓起拖鞋，就往生殖器打下去。

蘇男嚇了一跳，落荒而逃，跨上機車離開。阿美報案後，蘇男供稱，是阿美拜託他搬家具，難免會碰到胸部，至於生殖器會露出，是因為牛仔褲拉鍊壞了，生殖器才會突然蹦出來。

蘇男一審被判拘役40天，阿美與蘇男以3萬多元和解，但蘇男遲遲沒付錢，最後終於給錢拿了2張收據上訴，希望能從輕判決，被改判拘役10日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/