血跡揪出20年前銀樓竊賊 已過追訴期警仍緝捕送辦

2019-01-12 21:24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕刑事局DNA生物跡證資料庫再建功，嘉義市20年前發生七寶銀樓竊案，警方雖在現場採集到竊嫌遺留血跡，但案件石沈大海，事隔20年後，彰化警方查獲47歲趙姓吸毒慣犯可能涉此案，經比對DNA結果吻合，嘉市警方接獲通知後，日前持拘票逮人未果，案發時法律規定追訴期為10年，雖早過追訴期，警方仍將此案以公文函給嘉義地檢署參辦，但恐難使趙嫌入罪。

警方說，嘉市中山路七寶銀樓於民國88年元月22日發生竊案，歹徒趁夜撬開門鎖，砸破展示櫃玻璃搜刮一批黃金逃逸，警方現場採到竊嫌留下的血跡，但歷經多年都未破案。

趙姓男子於去年9月因竊盜案被彰化警方查獲，經刑事局比對DNA資料庫，發現他與這起20年前嘉市七寶銀樓竊案血跡DNA相符，慶幸終揪出當年竊嫌，嘉市警方獲報後，日前持拘票前往雲林麥寮趙男落腳處逮人未果，讓辦案員警大為扼腕。

辦案員警說，此案當年卷宗均付之闕如，該銀樓已歇業，被害男主人過世，女主人中風，請其子女協助製作筆錄，全案將趙男列嫌疑人，以公文函給嘉義地檢署參辦。

法界人士說，此案發生在88年，案發時法律規定追訴期為10年，刑法在94年修法後，刑案追溯期為20年；如依刑法採「從舊從輕」原則，此案早過追訴期，警方依職權以公文函給檢方參辦，檢方最後可能裁定不起訴處分。

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