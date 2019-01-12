網賣尾牙摸彩品成新詐術 5名車手遭收押

2019-01-12 21:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團看準年終尾牙摸彩，許多人會網拍摸彩品或贈品，佯裝賣家在「露營風」、「二手物品拍賣」社團，販賣二、三折的尾牙摸彩品冷氣，高市刑大循線逮獲4名車手及陳姓車手頭，查出40多人受騙、詐騙百萬。

刑大偵四隊今天宣佈破獲車手集團6人，收押5人，詐騙集團利用民眾貪小便宜的態度行詐，警方指出，花蓮縣吳媽媽上網發現，有人在臉書社團以破盤低價販賣日系品牌冷氣機，對方強調尾牙摸彩新品。

吳媽媽因家裡多台冷氣，想變現摸彩品，吳媽媽不疑有他，臉書私訊後互加LINE好友，詐騙集團要求吳媽媽先匯錢，因遲遲未收到冷氣，才發現受騙。

另有冷氣機廠商見有人網拍冷氣機，標榜是尾牙抽中獎品，一台3噸級日系冷氣，只需1萬多元，廠商隨口問還有沒有第2台，對方稱費盡心力，又找到另一台冷氣摸彩品，冷氣行家也受騙。

刑大表示，被害人若表示懷疑，詐騙集團立即翻拍個人（人頭）雙證件取信他們，不少民眾即信以為真，詐騙集團還會營造商品很多人詢問假象，讓消費者心動下訂單購買，另集團會以「優惠」、「限量」藉口，要求被害人先付款才出貨，再指揮車手前往ATM提領贓款，半年來詐得百萬元。

警方循線逮捕6名車手，以陳男（25歲）為首，陳男與其車手在線上遊戲認識，相揪擔任車手提領款項，抽取2％賺取報酬，被騙金額從數千到4萬元不等，今依詐欺等罪嫌函送法辦。

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