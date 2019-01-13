正妹被撞骨盆粉碎失禁反遭提告 肇事司機說話了！

2019-01-13 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕鄧姓女子去年9月與男友騎機車雙載，行經新北市三重捷運菜寮站附近時，遭一輛計程車從後方高速追撞，鄧女被撞到全身骨折、骨盆粉碎，留下大小便失禁的後遺症，男友則是顱內出血、頭骨骨折，沒想到事後還遭肇事司機反告，讓她氣得指控，司機實在有夠惡劣。對此，肇事的吳姓司機回應稱，因對方要求的賠償金太高，才讓雙方無法和解。

這起車禍發生在去年9月9日，吳姓女司機開計程車行經三重菜寮捷運站時，車輛失控暴衝高速追撞鄧女與男友雙載的機車，2人當場拋飛，鄧女男友顱內出血、頭骨骨折；鄧女則是左肩胛骨斷、腳踝及骨盆粉碎性骨折，到目前仍無法正常行走，甚至因為傷到骨盆神經而留下「大小便失禁」的後遺症。但最讓她憤怒的是，「計程車司機反告我們，但我們是0肇責！住院一個多月，司機只來過一次醫院，且一句話都沒說」！

鄧女指控，車禍後，吳女所屬的車隊將她開除，並把責任全部推給吳女，「車行出問題只推託司機個人問題，出事後司機雙手一攤，讓受害者不僅要承受身體之痛，也沒辦法工作之外，甚至醫藥費還負債」，痛訴「肇事者擺爛，我們何辜？我們的父母何辜？」

據《三立新聞網》報導，對此，這名肇事的吳姓女司機回應說，鄧女賠償金額開價90幾萬元，鄧女男友則開70多萬元，「這價錢跟我想的有點差距，女方媽媽說沒有什麼具體東西可以拿出來，叫我不要去啊（調解會）。」強調是因對方開的賠償金太高，導致雙方缺乏共識而未能和解。

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