善化回收廠大火釀1死 傳「點火驗布」肇禍

2019-01-12 19:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市善化區六分里有家環保回收場的鐵皮廠房今天近午發生火警，延燒迅速，造成54歲中國籍李姓男子喪生，起火原因眾說紛紜，現場傳出疑似「點火驗布」釀災，消防局已採證、鑑識，將比對廠房內的監視器畫面，釐清案情，警方也深入調查中。

火場位於善化糖廠附近，廠內多是布料等易燃物品，消防隊獲報趕到時，鐵皮廠房已烈焰沖天，濃煙不斷竄出，情況危急，總計出動了6梯次、31部各式救災車輛以及超過80人救災，直到傍晚才完全撲滅。

火勢也險些波及隔壁的棺木工廠，消防局人員全力灌救，同時協請怪手支援，成功阻絕，初估回收場燃燒面積超200坪，幾乎全毀。

消防隊趕到時，現場通報有李姓男子受困，打火弟兄趕緊入內搜索，下午2點半左右，在距離廠房正門約30公尺處尋獲遺體，燒得只剩骨骸。

火警當時，還傳出業者帶著4男1女等5名中國籍人士入內，參觀廠房內堆放的不織布，疑似點火驗貨而釀災，李男當時自己不慎著火，因廠房內開始延燒，他來不及逃生，另5人則安全撤離。

有環保人員在廠內發現疑似鋁粉成分，容易塵爆，若遇到火，恐釀成致命災情，也可能是現場延燒迅速的原因，全案正由警消全力調查中。

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