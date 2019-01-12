2賊搶銀行記錯營業時間 改搶郵局反被警鈴嚇跑

2019-01-12 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕新竹2名男子因失業缺錢花用，相約到新豐的玉山銀行行搶，沒想到記錯營業時間，到了現場才發現已經關門。2人心念一轉，改到附近的山崎郵局搶劫，但行搶過程中警鈴大響，嚇得2人落荒而逃。最後2人向山崎郵局道歉，獲得原諒，法官則依攜帶兇器強盜罪判處徒刑2年。

綜合媒體報導，33歲陳男和34歲楊男原在新竹工業區上班，去年3月失業後陳男要籌措母親醫藥費，楊男需償還40萬元債務，於是策劃一同行搶。經過勘查後，2人在去年9月21日到新豐的玉山銀行，預備搶劫，但2人誤以為銀行4點打烊，到了現場才發現銀行早就關上大門。

2人隨後決定，將目標改為附近的山崎銀行。2人抵達郵局後，由楊男把風，陳男手持玩具槍，大喊「搶劫」，不過機警的郵局人員按下警鈴，頓時警報聲大響，陳男嚇得奪門而出，2人跳上機車逃跑。雖然機車車牌被膠帶貼住，但警方仍依監視器畫面追查並拘捕2人。

法官認為，楊男與陳男一時失慮犯加重強盜罪，為法不容，刑期是7年以上有期徒刑，考量陳男持凶器索討錢財未遂，楊男在外把風，2人皆未傷害郵局人員或以暴力搜刮財物，依刑法59條減輕其刑，且2人事後寄送道歉信給山崎郵局，獲郵局襄理原諒，因此依共同犯攜帶兇器強盜罪判刑2年。

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