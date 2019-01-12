碰！ 路口疑未禮讓 騎士撞上救護車

2019-01-12 17:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕又傳救護車遭撞！彰化縣消防局林厝分隊今早出勤載送一名車禍受傷民眾送醫，鳴笛行經員林市柳橋西路時，不慎與一輛綠燈直行的機車發生擦撞，黃姓騎士顱內、胸腔出血，緊急送醫，原救護車內病患雖受驚嚇並無大礙，詳細事故原因正由警方調查釐清。

林厝消防分隊表示，上午8點3分獲報，台76線林厝交流道下有民眾車禍受傷事件，立即派遣郭姓女隊員駕駛編號林厝93救護車前往，救護人員到場發現陳姓女騎士（59歲）膝蓋擦傷，經簡易包紮，陳女自行上車前往員榮醫院進一步就醫，救護車一路鳴笛，途經柳橋西路右轉萬年二號橋時一名騎士卻疾駛而來，疑似來不及煞車，直接裝撞上救護車，黃男遭撞飛，造成頭顱、胸腔出血，送往員林基督教醫院急救，目前仍在開刀中。

警方調查，當時救護車行向是紅燈，黃男行向是綠燈，救護車有鳴笛閃警示燈通過路口，雙方均未酒駕，肇事原因仍待調查釐清。

彰化縣消防局表示，第一時間先加派兩輛救護車到場，分別載送陳女、黃男就醫，也隨即赴醫院慰問黃男家屬。因事發突然，郭姓女隊員也受到驚嚇，目前先待命服勤，暫不服第一線出勤勤務，並全力配合警方調查釐清事故。

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