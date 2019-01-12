引起公憤！加國台灣人成立社團 持續追查貴婦奈奈行蹤

2019-01-12 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健涉嫌捲款10億元，一家5口潛逃出境並向加拿大申請難民身分，欲在該地滯留，消息傳出在加拿大的台灣人網路社群中引起公憤。有網友就在臉書成立社團「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，表示要持續追查這一家人的行蹤，讓他們無所遁形。

移民署表示，8日接獲加拿大當局通知，貴婦奈奈夫妻檔與公婆、阿姨5人已經入境加拿大，居住在安大略省漢密爾頓（Hamilton）。貴婦奈奈一家5口以陸路方式，從美國紐約州水牛城經伊利堡入境加拿大，CBSA接獲台灣移民署通知，貴婦奈奈等5人一度遭到盤查，但黃博健有加國永久居民身份，更當場提出難民申請，CBSA依法受理。

貴婦奈奈一行人在加拿大提出難民申請的消息曝光後，許多住在加拿大的台灣人都非常不滿，痛批他們「害台灣人丟臉」，包括「我是台灣人，我住加拿大」、「多倫多台灣人論壇」等臉書社團，都可見到網友火力全開，砲轟 「丟臉丟到加拿大！」、「詐騙10億還敢申請難民，真有夠無恥」。

對此，更有網友成立加拿大台灣人臉書新社團「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，創立社團的網友表示，「有鑒於看到貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，很多人實在是看不下去，所以成立此社團，讓全加拿大的華人報馬仔」，表示未來會持續貼出貴婦奈奈一行的相關新聞，要讓這一家人無所遁形。

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