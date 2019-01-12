丟臉丟到國外！台灣狠心主人快遞棄貓 惡行遭外媒刊登

2019-01-12 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市楊姓飼主的寵物貓咪長期走路不便，沒時間照顧，竟在去年12月用快遞的方式將貓咪寄到板橋動物之家狠心棄養。消息經台灣各大媒體報導後，離譜行徑也被英國《每日郵報》等外媒紛紛報導。

新北市政府板橋動物之家去年12月11日收到一個包裹，簽收時只見裝有家電的長方體紙箱四周封死，只留握把的孔洞，納悶的動保員拿手電筒往箱裡一照，發現竟然有隻瑟縮發抖的成貓，趕緊拆開紙箱，同時請快遞人員聯絡寄件人。

相關單位調查後發現，楊姓飼主因貓咪長期不良於行，治療又未見起色，起了棄養念頭，竟異想天開裝箱寄給動物之家。動保處對此也以違反動物保護法第5條第3項飼主不得棄養動物之規定，以及反動物傳染病防治條例第13條，未具一年內狂犬病疫苗施打證明，對楊姓飼主裁罰合計6萬元的罰鍰。

此事經過台灣各大媒體報導後，英國《每日郵報》也以「台灣人把不想要的貓咪用郵件寄出棄養而遭罰款」為題，報導了這起令人傻眼的棄貓案件。

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