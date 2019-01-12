無業男持刀搶計程車 刺傷司機脖子濺血被嚇跑

2019-01-12 17:13

〔記者林嘉東／新北報導〕黃姓男子因積欠債務，昨天深夜攔搭一輛計程車至偏遠山路，藉故尿急竟持收藏的軍規野戰刀抵住運匠頸部，不慎刺傷運將後，落荒而逃。新北市瑞芳警方獲報追緝捕，今天逮到騎車前來接應的林男，依殺人未遂與強盜未遂等罪嫌將2人送辦。

警方指出，25歲有強盜前科的黃姓男子，與人有債務糾紛，昨天深夜11時許在瑞芳火車站攔下張姓運匠的計程車。

黃上車後，要求張載他到新北市雙溪區，直到計程車開抵雙溪、牡丹交界處時；黃佯稱尿急，請張停車讓他尿尿，未料計程車停車後，黃突然拿出預藏的軍規野戰刀抵住張的頸部。

警方指出，黃此舉不慎刺傷張的頸部，致鮮血噴濺，黃見狀嚇得下車逃跑，張則以手摀住頸部傷口，開了20多公里路至瑞芳派出所報案後；經消防人員送醫縫合傷口，已無大礙。

案發後，警方調閱現場監視器發現，黃下車後，被隨即趕來的機車載走，警方以車追人循線逮到騎車的27歲林姓男子與強盜張未遂的25歲黃姓男子，黃辯稱，他因無業，又欠朋友錢，被逼得鋌而走險。

警方認為2人共謀強盜運將，訊後將2人依強盜未遂罪嫌法辦，黃則另以殺人未遂罪嫌送辦。

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