無風無雨5公尺高路樹突攔腰斷 民眾被嚇到

2019-01-12 16:28

［記者陳賢義／台東報導］東市建業社區巡守隊員昨晚夜巡，赫見台9線知本路4段1間超商旁路樹倒塌，無風無雨樹幹攔腰斷裂，不但嚇壞用路人及左鄰右舍，更影響行車安全，建業里長王正元獲悉立馬趕往，會同巡守隊員和在地知本派出所警員共同清除；王正元表示，同一地點已發生2次路樹斷裂事件，前次還壓毀了1輛自小客車，所幸未傷及民眾，籲縣府全面清查台9線危險路樹，確保用路人安全。

台9線知本路4段種植了成排美人樹當路樹，每逢花期的豔麗景色總讓人眼花撩亂，但樹齡均逾30年，枝幹易斷。建業巡守隊員蔡忠義，田錦龍昨晚10點連袂夜巡，騎機車巡經知本路4段1間超商前，發現1株逾5公尺高的美人樹攔腰折斷，斷裂樹幹橫躺在南下車道。由於當時無風又無風，路樹突然斷裂，嚇壞用路人、超商買客及鄰近居民，巡守隊員立刻回報及停車交通，王正元獲悉前往，會同趕來增援的另名巡守隊員涂清章偕警方共同清除，約40分鐘排除路障，恢復雙道通車。

「樹種不好，台灣的行道樹種植要多改進。」路樹自斷，民眾議論紛紛，籲相關單位應該要隨時注意枯樹，早點移除，要不然不知道哪時又會突然斷裂，真的慶幸兩次都沒傷到人。

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