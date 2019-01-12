正妹毒品塞下體「鼓起一包」 警誤認男人變裝

2019-01-12 16:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市27歲有毒品前科的林姓女子，在中市西屯區被員警攔查，她趕緊把重量高達160多公克共18包毒品，塞入內褲、胸罩與褲子後口袋，員警驚見穿著緊身牛仔褲的她，下體處「鼓起一大包」，一度誤認她是變裝的男人，卻見身分證性別欄是女性，趕緊叫來女警搜身，在她胸罩與下體處查獲14包毒品，其餘4包毒品藏放屁股後面的褲子口袋，員警戲稱「小空間，大容量？」，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局保安警察大隊第一中隊4名員警，本月8日晚間於西屯區四川路，見白色奧迪汽車違規停車，駕駛是37歲吳姓男子，載著28歲的吳姓女子，兩人都有毒品前科，警方聞到車內有吸毒的臭味，又見車內駕駛座墊有白色粉末，懷疑兩人吸毒，帶回保大隊部調查。

員警發現，身材頗瘦，穿著緊身牛仔褲的林女，走路姿勢有點怪異，宛如鴨子般左搖右晃，更醒目的是，林女下體處「鼓起一包」，員警一度懷疑她是變裝的男人，身分證卻顯示她是女性，趕緊找來女警來搜身，林女相當緊張，不斷發抖，卻不配合偵訊，不斷打電話給律師，還強調「律師叫我不需要配合，警察無權搜身」。

警方希望林女自己把毒品交出來，林女卻堅稱「我沒有毒品」，雙方僵持時，女警抵達隊部，林女只好拿出放在牛仔褲後口袋的4包毒品，她強調「只有這些，我身上沒有毒品了」，員警不相信，懷疑她下體「鼓一大包」，就是塞毒品，女警果然從她內褲下體與胸罩內，各搜出7包毒品。

警方從林女身上，共查扣毒品咖啡包10包，毛重97.3公克，K他命3包，毛重5.4公克、二級毒品甲基卡西酮毒品汽泡飲5包，毛重55.9公克，另有成分不詳的梅錠3顆，毛重3.6公克，總計查獲18包毒品，毛重160多公克，這些毒品多數塞在林女下體與胸罩內。

林女只能承認持有毒品，她宣稱毒品來自男友，其陳姓男友（28歲，有毒品前科）到案時，一肩扛下責任，宣稱女友身上的毒品，全都是他寄放，警方仍追查毒品來源中，先將林女及其男友依違反毒品危害防制條例法辦。

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