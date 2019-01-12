師生戀女師懷孕生子 男大生稱被逼婚為求畢業只能點頭

2019-01-12 16:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕男大生阿明（化名）就讀日語系時與系上日本女講師相戀而結婚，小明控訴兩人個性不合，他早有分手念頭，但日女以懷孕逼婚，承諾小孩出生後即可離婚，且為求順利畢業，只好答應結婚，但日女事後卻反悔不離，兩人分居迄今逾10年，早無夫妻情分，訴請離婚；日女則稱是老公另結新歡、拋家棄子，新北地院認為兩人婚姻破裂男方應負較大責任，判不准離婚，可上訴。

阿明表示，2006年唸日語系時與系上日本女講師交往，交往一陣子後，他發現兩人個性不合想分手，但日女告知已懷孕，希望孩子有爸爸，並以「講師身分要求」跟他結婚，承諾小孩出生後兩人就離婚，當時考量日女是他老師，負責多門必修課程，為求順利畢業，迫不得已而與她結婚，未料兒子出生後，日女卻反悔表示，等兒子10歲再離婚，但他苦等10年，日女承諾又再跳票，兩人2008年分居已逾10年，早已形同陌路、婚姻有名無實，日女一再欺騙他不願離婚，只好提訟離婚。

日女則說，阿明並非她教課班級學生，主動告白喜歡她，還故意延畢半年，留在學校協助她處理行政事務，兩人因此日久生情，2007年底她發現懷孕，阿明說「那就結婚！」兩人在台灣、日本都有辦理結婚登記，強調並未以「跟我結婚才能畢業」脅迫阿明，指稱阿明趁她回日本生產期間，另結新歡並寫EMAIL 告知：「我撐不下去了，我搬家了」，她回到台灣時，阿明早已搬家，自此拋妻棄子、音訊全無，屢屢兒子問起：「爸爸去哪兒？」她只能騙孩子說爸爸去日本賺錢給你讀書，過陣子就會回來。學校長官、同事也都為她抱不平，覺得台灣怎會孕育出如此惡劣的年輕人，訴請駁回阿明之訴，還她一個公道。

因阿明曾傳送EMAIL 稱：「我想了很久，覺得不行了。我已經搬家了….我的心已經走不下去了，所以我想離婚…」，法官認定夫妻分居是因阿明無故離家出走；日女同事則證稱，阿明生了孩子後，就不聞不問，完全沒有盡父親應有的責任，日女一人隻身在台撫養孩子真的很偉大，法官認為阿明在無任何合理事由情況下提出離婚要求，並自行離家，對兩人婚姻破裂應負較重之責，因此駁回阿明訴請。

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