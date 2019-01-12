國3南下安坑段自撞車禍1命危2傷 2車道無法通行

2019-01-12 15:02

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午2時許，國道3號南下29.1K發生汽車自撞車禍，車上共有3人，其中一名年約60歲男性被救出時已無呼吸心跳，緊急送往新店慈濟救治，另兩名女性則挫傷送往新店耕莘醫院，詳細車禍原因仍待釐清，目前也造成國道3號該路段兩車道無法通行。

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