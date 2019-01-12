福高近新店碧潭隧道路段轎車自撞 1命危2傷

2019-01-12 14:56

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕福爾摩沙高速公路南下29.1K近新店碧潭隧道路段，今天下午2點22分傳出一輛自小客車自撞護欄，車上3人，1名60多歲男子被發現外科OHCA，2人受傷，目前重傷者被送往新店慈濟醫院救治，另兩名40、60多歲女性傷者意識清醒，送往新店耕莘救治，國道警方趕往處理，車禍原因仍待調查釐清。

目前外側2車道無法通行，提醒民眾提早繞道，開車經過勿圍觀。

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