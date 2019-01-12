查緝非法留台越籍人士 北港警方大執法

2019-01-12 15:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕查緝非法留台越籍人士，北港警方執法大有斬獲。

北港警分局昨晚至今天凌晨封鄉臨檢，查獲7名逾期停留的越籍男女，雖非「觀宏專案」集體脫逃對象，但7人全以觀光名義來台，疑涉有坐檯陪酒及非法打工，複訊後全部移送移民署雲林專勤隊收容。

北港分局執行封鄉緝毒專案，臨檢口湖鄉一家音樂會館，查獲以觀光名義入台非法打工的2男5女越南籍人士。

另北港警方配合追查觀宏專案逃脫人士，昨天凌晨在水林鄉產業道路埋伏攔查一部行跡可疑之貨車，查獲5名逾期居留越南人及1名逃逸越籍男移工，進一步清查後確認他們非「觀宏專案」來台，全案移送處置，並擴大清查是否有非法仲介情事。

北港警方接連2天一口氣查獲13名越南籍旅客，顯見越南人士透過觀光名義來台後逃逸問題日趨嚴重，讓國內不法集團有機可乘，招攬從事非法打工或色情行業，對地方治安造成極大隱憂。

北港警分局長廖志明表示，外籍人士「假觀光、真打工」逾期簽證，在台並無合法身分，唯有透過從事非法打工才能生存，呼籲民眾勿聘僱來路不明外國人以免受罰，若發現有可疑非法外籍人士出沒情資，請儘速向警方或移民署通報。

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