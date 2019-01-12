幾乎天天有！苗縣苑裡農地重劃區車禍 年逾300件

2019-01-12 13:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮社苓、田心與玉田等里經農地重劃後，重劃區內農路基本為棋盤式規劃，景觀雖整齊、清爽，但車禍頻傳，連續3年發生超過300件事故，民眾形容「幾乎每天都有」，警方也呼籲民眾行經重劃區時應放慢速度遵守交通規則。

苗栗縣警察局通霄警分局表示，因重劃區車禍頻傳，已經設置「反光告示牌」提醒用路人，並於易肇事路口設置「LED警告標誌」及感應式路口預警，希望能提醒用路人注意路況。

警方也說，重劃區道路設計都是直線且垂直交叉，但一般農路通常無法設置交通號誌控管，民眾有時會較難辨識道路狀況，尤其是入夜或天候不佳等視線不良條件下，情形較為嚴峻。

警方分析，因重劃區主要由苗45及苗47線貫穿東西向，其中交會的田中3路、田中5路、玉豐5路車禍較多，其餘也數量也相當驚人，研判是附近為工業區，民眾上下班期間若一時疏於注意左右來車，容易發生車禍事故。

有民眾指出，幾乎每天可以聽到、看到救護車鳴笛聲救及警車急赴現場處理畫面，讓地方對此憂心忡忡，畢竟三不五時就有車禍的確驚人，只能多告誡親友行車要注意速度以及禮讓，畢竟安全第一。

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