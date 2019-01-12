佛心！老病貧男迫於生計行竊 法官輕判給緩刑

2019-01-12 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕真佛心！台中市陳姓男子於去年1月間，於兩間土地公廟，分別徒手或持鐵鎚，偷走價值僅110元的打火機、檀香粉與杯子，卻觸犯普通竊盜罪與持有凶器行竊的加重竊盜罪，法院審理時，他宣稱脊椎受傷無法工作，撿拾資源回收維生，只想回收資源賣錢，台中地院輕判拘役20日與6月徒刑，可以用20萬元易科罰金，他上訴二審，台中高分院雖駁回上訴，但以他迫於生計，經濟拮据而犯罪，宣告緩刑2年，免除他牢獄之災，也不用花錢易科罰金。

判決書指出，陳男在10年前（2008年）曾因偷竊活動中心價值4萬元的冷氣機，被判刑6月，宣告緩刑2年，2010年執行完畢，國中肄業的他，已婚育有已成年子女，近年因脊椎受傷無法工作，撿拾資源維生，去年1月21日於一間土地公廟，偷竊價值各10元打火機兩個，以及30元的檀香粉一小包，同月25日又持鐵鎚撬開另一間土地公廟門窗，偷取價值各30元的杯子兩個，贓物價值總計僅110元，被烏日警方查獲法辦。

台中地院一審時，他否認偷竊犯意，辯稱沒拿檀香粉，至於杯子與打火機，他認為是廢棄物，撿拾回收變賣換錢，法官不採信，另外，他用鐵鎚撬門之舉，觸犯本刑6月至5年的加重竊盜罪，不過，一審頗憐憫他窮困，輕判拘役20日與徒刑6月，可易科罰金20萬元。

陳男上訴二審，指量刑太重，台中高分院認為原審已從輕量刑，沒有理由再減刑而駁回，不過，陳男是迫於生計，靠回收撿拾廢棄物維生，經濟拮据而犯下竊盜，又已且坦承且深具悔意，據此宣告緩刑2年，讓他免入獄，也不用繳罰金，全案判決確定。

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