衰！工人日薪1500 趕上班撕公投票被罰2500

2019-01-12 11:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕還記得去年11月24日因為公投票太多，各地大排長龍苦不堪言的情景嗎？屏東縣1名油漆工就因為快趕不及中午上班，情急之下把10張公投票撕了；本週屏東縣選委會審議通過裁罰他2500元，他1天薪水不過1500元，這下可能做白工又倒賠。

屏東縣1名謝姓男子，去年11月24日地方公職人員選舉及全國性公投時，在投開票所內撕毀10張公投票，全案在屏東縣選舉委員會監察小組調查時，男子表示，投票當天投公投票的人實在太多了，排隊排了好久，因為已經答應老闆中午要上班，加上時間快到了，又怕已領的公投票被其他人拿去亂投，於是就把公投票撕掉，想丟到垃圾桶後趕快離開趕去上班，這是他第一次投票不知道相關規定，「真的不是故意的」。

謝姓男子還向監察小組說，自己是個油漆工，1天工資是1500元，有工作才有錢賺，目前租房子住，還有年邁母親要照顧，家中經濟全靠他1人在支撐，希望能夠罰輕一點。

雖然撕毀公投票，已違反公民投票法第44條規定，可處新台幣5千罰鍰，但監察小組考量當天公民投票排隊人潮眾多且男子無妨害或擾亂投票、開票的意圖，因此依據行政罰法第8條及第18條規定，減輕處罰金額2分之1，裁處新台幣2500元。

這項議決在本月（1月）9日提請屏東縣選舉委員會議審議通過；縣選委會表示，當事人在收到裁決書後若有異議，仍可提行政訴願。

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