載10公斤豬肉侵門踏戶 澎湖海巡強制帶回越界中國船

2019-01-12 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖海巡隊10038艇今早於澎湖七美西南方23.1浬處，發現中國籍「永興8號」運搬船越界，經多次廣播驅離無效，遂強靠登檢「永」船並實施行政扣留，帶返馬公港隊部偵辦；經初步清查船上載有10公斤豬肉，已通報澎湖縣動植物防檢疫局協處，船隻將於下午1點進港。

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