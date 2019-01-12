政院核定國道警危險加給 最快春節前發放

2019-01-12 09:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院本月10日拍板核定國道員警危險加給，內政部長徐國勇今指出，危險加給金額為每月2952元，將追溯自今年元旦生效，感謝總統蔡英文、前行政院長賴清德大力支持，後續內政部將加速作業，希望最快能在農曆年前完成發放，給予國道員警實質鼓勵，未來也將持續改善國道員警的執勤環境。

內政部表示，國道員警大部分工作時間均待在車流量大、車速極快的高速公路上，是具有高風險之工作，因此蔡總統對於增列危險加給的提案十分支持，也責成內政部積極爭取，本案終獲行政院核定通過，未來國道警察同仁可依第1級警勤加給增加3成5支給，等於每月薪資實質增加2952元。

據了解，部長徐國勇上任以來相當重視國道員警權益，去年多次拜會行政院人事行政總處爭取支持，上月6日更在朝野立委支持下，邀請行政院主計總處人事長施能傑等人及相關單位主管赴國道考察，也因此讓行政院加速核定本項加給，並明定本加給追溯至今年元旦生效。

內政部強調，部內非常重視國道員警執勤安全，除了爭取到危險加給，未來也會持續要求警政署強化教育訓練、精進國道交通事故處理的標準作業流程及充實防護裝備，藉此確保員警執勤安全。

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