「日本旅遊推手」酒後開瑞典戰車 撞傷一家3人

2019-01-12 06:26

［記者陳恩惠／台北報導］在台開設旅遊顧問公司的日籍50歲男子向井純，昨天深夜11時餐敘後駕車返家，由北市中山北路六段下福林橋時，疑似搶快違規左轉福國路，當場撞上對向直行正要上福林橋的江姓男子的轎車，由於撞擊力道之大，江男的車失控衝向福國路上的中央分隔島，一家3口受傷送醫，警方據報，發現肇事的向井酒測值高達0.85mg/l，當場依公共危險罪嫌帶回警所訊問。

警方說，向井因酒駕肇事當場被上銬帶回調查，因酒意上衝，逐漸醉得不醒人事，才剛被員警帶回派出所後，竟然控制不住地在偵訊室吐了一地，完全無法製作筆錄，根本說不清楚為什麼會肇事，只得停止夜間偵訊，直到向井酒醒後，將通知外事警察協助製作筆錄。

警方表示，這起交通事故發生在昨天晚間10時50分，駕駛公司名下的「瑞典戰車」VOLVO V90深藍色休旅車的向井，沿著中山北路六段左轉福國路時，疑似未等候左轉號誌燈亮起，一下福林橋就急速左轉，右前車頭當場與沿中山北路六段往市區方向行駛、由48歲江姓男子駕駛TOYOTA的休旅車車頭發生碰撞。

由於雙方車速不慢，撞擊力道之強，不僅雙方車內的安全氣囊全部爆開，江男的休旅車車頭全毀、大量機油漏出、車體零件散落一地，駕車的江男頸部挫傷，前座的妻子和後座女兒的四肢擦挫傷，消防局救護員檢傷後，先將江男的妻女送醫救治，他留在現場處理事故，至於肇事的向井沒有受傷。

據了解，肇事駕駛向井純因雙親工作之故，自小來台居住、就學，卻是個正港的日本人，台北旅遊圈稱他為向井（mukai） 桑，他在Twitter自我介紹「在台灣生活了42年，我正在做日本和台灣之間的旅行計畫工作，我想盡可能鼓勵許多的台灣人體驗美好的日本。」跑遍日本全國，並擔任台日兩地交流橋樑的他，圈內人稱他「旅遊業的星探」、「日本旅遊的推手」，是專門發掘日本魅力景點介紹給台灣人的幕後推手。

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