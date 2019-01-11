1/11 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-11 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月11日）開獎的第108000004期大樂透、第108000010期雙贏彩及第108000010期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000004期大樂透中獎號碼為「13、20、22、31、34、42，特別號：09」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得180萬2192元；參獎共26注中獎，每注可得7萬3065元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬1413元；伍獎共1879注中獎，每注可得2000元；陸獎共3081注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9041注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5142注中獎，每注可得400元。

第108000004期49樂合彩中獎號碼為「13、20、22、31、34、42」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共167注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4277注中獎，每注可得1250元。

第108000010期雙贏彩中獎號碼為「02、05、09、10、11、12、13、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共387注中獎，每注可得500元；肆獎共3982注中獎，每注可得100元。

第108000010期今彩539中獎號碼為「04、08、18、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共239注中獎，每注可得2萬元；參獎共7233注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2882注中獎，每注可得50元。

第108000010期39樂合彩中獎號碼為「04、08、18、38、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共341注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9582注中獎，每注可得1125元。

第108000010期3星彩中獎號碼為「583」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000010期4星彩中獎號碼為「2488」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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