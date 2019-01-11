男子身綁炸藥搶銀行 原來是...防搶演練啦！

2019-01-11 22:10

［記者陳恩惠／台北報導］台北市警大同分局下午在台灣銀行民權分行舉行防搶演練，警方為避免影響銀行的營運作業，及提存款民眾的秩序與安全，特地選定下班後30分鐘進行演練，過程相當逼真，大同分局希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪的能力，嚇阻歹徒不法意圖，保護民眾財產安全，讓市民平安過好年。

位於北市承德路二段的台灣銀行民權分行，下午打烊時刻，突然有2名持槍歹徒闖入，1名控制保全人員，另名頭戴HELLO KITTY安全帽的歹徒則身綁炸藥，大喊「搶劫、把錢交出來！不配合就引爆！」將手提袋丟進櫃台，喝令行員將鈔票放入袋中，為了避免傷亡，行員假意配合指示裝入現鈔，並伺機按下警鈴。

大同分局勤務指揮中心獲報，立刻通知線上警網趕往，但警方慢了一步，2名搶匪已騎車逃逸，寧夏派出所警員林逸炘於是依SOP實施現場封鎖、通報鑑識小隊到場採證勘驗，警員謝硯丞則查訪行員歹徒特徵、交通工具號牌、顏色及逃逸路線等資訊，勤務指揮中心也啟動線上警力攔截圍捕，同時轉報市警局勤指中心，分別通知鄰近的萬華分局、新北市政府警察局三重分局共同實施攔截圍捕。

經警方實施嚴密區塊封鎖，最後2名歹徒在行經玉泉公園旁的西寧北路一側時，遭延平派出所員警及時攔截圍捕，展現公權力強勢壓制歹徒，使歹徒只得棄械投降，同時坦承身上綁的是假炸藥和玩具槍，讓在場員警及圍觀民眾終於鬆了一口氣。

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