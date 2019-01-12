遭小黃追撞！白皙正妹骨盆粉碎失禁 還挨肇事司機反告

2019-01-12 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，鄧姓女網友搭男友的機車，行經新北市三重區菜寮捷運站附近，遭計程車從後高速追撞，鄧女男友被撞到顱內出血、頭骨骨折，自己也骨盆粉碎，留下大小便失禁的後遺症，事後還被司機反告。鄧女日前上網痛批「計程車司機反告我們，但我們是0肇責！住院一個多月，司機只來過一次醫院，且一句話都沒說」！

吳姓女計程車司機去年9月9日行經三重菜寮捷運站時，疑似天候不佳，車子失控暴衝，高速追撞江姓機車騎士與後座女友鄧女，造成江男顱內出血、頭骨骨折，到現在還會常常頭暈；而鄧女也被撞到左肩胛骨斷、腳踝及骨盆粉碎性骨折，到現在都無法正常走路，更慘的是傷到骨盆神經，留下「大小便失禁」後遺症。

鄧女8日在臉書社團「爆料公社」發文，悲憤地說，「我拉屎在褲子上，尿尿都是我媽媽幫我洗內褲的，身為子女你看了難不難過？」鄧女更不滿控訴，住院一個多月時間，司機只來過一次醫院，「一句話、一句道歉都沒說」，吳姓女司機甚至因為遭所屬車隊開除，還反過來告0肇責的男友。

鄧女指出，吳女所屬的計程車行在事後立刻開除吳女，並把責任全部推給吳女，而吳女的「營業車」也沒有保第三方責任險，鄧女痛批，「請問一下車隊公司都沒有連帶責任嗎？這麼大的車隊對行人還有乘客一點保障都沒有？」

鄧女痛訴，「車行出了問題只推託司機個人問題，出事後司機雙手一攤，沒錢！我們被撞身體的痛、後遺症，沒辦法工作之外，醫藥費還負債，車行有過失就推託責任、肇事者擺爛，我們何辜？我們的父母何辜？」

鄧女也求助網友，請教在這樣的情況下，是否有相關法規來保護他們的權益，也希望有人能協助他們解決問題，或是提供管道讓車禍受害人能向政府申請補助或幫助。

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鄧女PO出當時監視器畫面

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