全能住宅改造王！社會勞動人版 為弱勢家庭除壁癌

2019-01-11 23:00

〔記者陳恩惠／台北報導〕士林地檢署與犯罪被害人保護協會士林分會啟動「春節關懷方案」，主動照護犯罪被害人弱勢家庭，優化他們的居住品質，今天下午特別派遣具有油漆、泥作等專長的10餘名社會勞動人，一同到淡水協助弱勢家庭，改善他們的居家環境，同時提升社會勞動的成就價值。

士檢說，今天服務對象住在新北市淡水山區，家中唯一經濟支柱發生車禍，男子的母親不僅要照顧中風多年的丈夫，還要照顧車禍癱瘓的兒子，根本無暇整理住家環境，而且他們家是低收入戶，經濟困頓，住家壁癌及油漆脫落問題完全無法處理。

經過評估發現，社會勞動人中有許多泥作與油漆好手，必定能協助弱勢家庭的環境清潔及粉刷，過程中，社勞人無畏髒亂，清除垃圾及雜物、消毒滅菌、刷洗地板等污垢洗滌，同時發揮所長，將牆壁重新補土及粉刷，徹底改善環境衛生與居住環境。

社會勞動人說，看到弱勢個案住在這樣潮濕、簡陋的環境，他們也同樣感到難過，對於能參與士林地檢署的專案活動，還可以貢獻一己之力，幫助社會上需要幫助的貧苦人家，也讓自己的勞動和生活更有意義。

士林地檢署檢察長姜貴昌及犯罪被害保護協會士林分會主任委員李魁相，今天也特地到場慰問馨生家庭，更為勞動人加油打氣，勉勵並感謝他們的辛勞，不僅打掃美化社區環境，更讓弱勢家庭有個溫暖乾淨的家，至於相關施作材料費用，則由犯罪被害保護協會士林分會提供，也捐贈慰問金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/