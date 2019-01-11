惡少恆春古城西門大亂鬥 圍觀者竟還吶喊：叫小賀

2019-01-11 21:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春古城是國定古蹟，西門前廣場更是居民休憩、舉辦活動辦的好地點，就在恆春老街旁，昨天深夜卻有青少年聚眾鬥毆，方姓少年遭十多人圍毆，大亂鬥畫面今天曝光，只見圍觀者不斷敲邊鼓，「一個戰好幾個」、「叫小金賀！」但在鎮民休憩的廣場、還是神明面前囂張鬥毆，引發居民不安。

恆春警方獲報後，立即派員到場處理，但打架的青少年早已鳥獸散，只剩方姓少年躺臥在地，頭部及手部挫傷，並無大礙。

警方依據被害人指證，查出吳姓、潘姓等共計9名嫌犯身分，經了解，方男與吳、潘兩人之前就有細故，雙方相約西門廣場投票決定未來發展，但沒想到吳、潘兩人又找了一群朋友助陣，衝突開始擴大。

警方指出，雙方在談判中一言不合，爆發肢體衝突，方男孤軍奮戰，警方已逐一通知嫌犯到案，目前已有3人到案說明，事證調查完畢後，相關嫌犯將依違反刑法傷害、公然聚眾施強暴等罪嫌移請偵辦。

恆春古城西門是最早的市街起點，現在則是老街街區，電影《海角七號》裡，女主角的遊覽車無法過的城垛，就是西門。西門廣場平日就有許多居民休憩，內部還有三山國王廟廣寧宮，據悉，這群青少年最年輕還在念國中，竟在神明面前旁若無人大打出手，圍觀者大聲喊「警察來了」，他們仍置之不理，居民人心惶惶。

恆春分局分局長楊龍祥說，警方四大任務第一點就是「維持社會秩序」，對於聚眾鬧事、擾亂社會安寧者絕不姑息，將持續強力掃蕩，給民眾一個安全、祥和的社會。

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