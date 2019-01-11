嚴查還敢闖！六旬婦女長裙下藏沙鼠 金門闖關露餡

2019-01-11 19:33

〔記者吳正庭／金門報導〕1名台籍婦女無視於金門小三通碼頭正雷厲風行攔查豬肉製品，今天將24隻寵物鼠沙鼠，以絲襪包覆在小腿企圖由中國闖關入境，終因行動怪異露餡遭查獲，全案依違反「動物傳染病防治條例」等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

農委會金門檢疫站表示，非洲豬瘟不會跨種傳染至沙鼠身上，因此不會有傳染非洲豬瘟的問題，但基於防疫需求，已依程序對沙鼠進行檢體採樣後，立刻予以人道處理。

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊與海關及檢疫單位，於小三通通關中心執行人身安全檢查勤務，發現1名由泉州抵金門的吳姓女乘客神情緊張且「走路怪怪的」，立刻進一步搜查；果然在「比例異常」的外表下，查獲婦人長裙內左、右小腿褲管，分別以絲襪包覆夾帶活體寵物鼠（沙鼠）24隻，初詢市價公沙鼠約500元、母沙鼠約1000元。

60歲、家住桃園的吳婦表示，是以每隻60元人民幣代價，受僱將沙鼠夾帶入境。

岸巡表示，吳婦夾帶闖關的沙鼠數量不多，很有可能只是「試水溫」的先遣部隊，全案依違反動物傳染病防治條例罪嫌移送金門地檢署偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/