人夫帶小三回家床戰 監視畫面「女上男下」正宮爆氣提告

2019-01-11 19:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕魏姓女子被控大膽在正宮家，與陳姓人夫床戰，事後陳妻調閱監視器畫面發現怒而提告，魏女辯稱不知陳男已婚，且當天「只有脫內褲在陳男下體磨蹭」，否認嘿咻，但新北地院勘驗監視器畫面，發現魏女坐在陳男下體上，陳男還扶住魏女腰部晃動，認定兩人有發生性行為，今依相姦罪判魏女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴；陳男於檢方偵查時，獲妻撤告處分不起訴。

前年10月8日凌晨1時許，魏女在陳男住處嘿咻，事後陳妻調閱監視器畫面得知，氣得對兩人提告，但陳妻於檢方偵查時對老公撤告，檢方依涉犯相姦罪起訴魏女，陳男獲不起訴處分。

審理時，魏女不否認當天去陳男家，但否認與陳男嘿咻，辯稱只是脫下內褲在其下體磨蹭，且以為陳男未婚，供詞卻被陳男打臉，陳男指稱，兩人只有這次性行為，雖事後出庭又改口說：「我忘了！」直至法官當庭提示監視器畫面時，陳男又認了偷吃！

法官勘驗監視器畫面，發現兩人均脫掉內褲，進行嘿咻動作，另魏女於偵查時表示，前年9月被陳妻打傷，那時便得知陳男已婚，審理時又翻供，陳男案發後才說陳妻是他女友，供詞反覆未獲採信，認定魏女案發前即知陳男的人夫身分，因此依相姦罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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