真的夠黑！租民宿輪班騙錢還不夠 詐團連自己老大也下手

2019-01-11 18:50

〔記者許國楨／台中報導〕有詐欺前科的台中市陳姓男子，看準恆春半島近年旅遊不振，到墾丁租下歇業中豪華民宿做為詐騙集團機房，採取兩班制利用時差白天詐中國人，晚上則鎖定美加華人行騙用到淋漓盡致，雖然賺到口袋滿滿昨仍被刑事局中打循線破獲，當陳嫌得知集團成員竟偷偷當起二房東以月租6萬租下民宿，再向他收取每天1萬1的日租金，嘔得差點吐血說，「連自己人也詐」。

刑事局中打偵六大隊第六隊副隊長簡鋒星說，32歲陳姓主嫌約2年前曾「跟團」到西班牙從事詐欺工作，後來該集團被查獲，陳嫌僥倖躲過成漏網之魚，返台後根本沒有得到教訓，反將習藝所得發揚光大透過人脈找來需錢孔急的年輕人組成詐騙集團，開始流竄全台設立機房行騙。

去年10月間，陳嫌發現恆春半島近年旅遊不振，墾丁地區出現不少旅宿易手或盤讓現象，派出54歲的徐姓女成員南下勘查接洽後，租下靠近社頂公園附近一棟只有一條道路進出，方便居高臨下監控動態的4層樓豪華別墅型民宿做為機房據點，但每半個月到一個月就離開轉戰他處，防止盤據太久引起警方注意盤查。

本月4日陳嫌與成員再度進駐該民宿，很有成本概念的他考量日租費用乾脆採兩班制運轉，白天班專詐中國民眾，晚間則鎖定有時差的美加行騙，做法則是先由陳嫌購買居住美加華人到中國旅遊期間的消費刷卡個資後，分由一、二、三線成員假扮的銀行客服、國際刑警及檢察官輪番上陣撥打電話轉接，誆稱對方涉金融洗錢犯罪需監管帳號為由騙被害人匯款詐財。

期間集團成員採集中式軍事化管理，若未經同意擅自外出者，即會遭到伏地挺身或交互蹲跳等體罰，警方經連月監控見時機成熟，昨天下午大批警力團團包圍豪華民宿分從不同角落搭梯攻堅，甚至忍住惡臭從垃圾場破窗進入，當時集團成員不是在睡覺就是在玩手機，當場束手就擒。

警方共逮捕連同陳嫌在內的成員共27人，其中還有5名通緝犯，查扣大量筆電、手機、現金、無限分享器、強波器、SIM卡等贓證物，還有供成員吸食的K他命21包，初步清查約60人受害，估計詐騙金額上千萬元，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/