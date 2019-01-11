他開車追馬路三寶討公道 結果撞傷人逃跑比三寶更惡劣

2019-01-11 18:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓女子騎機車載著女兒，於東區與一輛車擦撞摔車輕傷，汽車駕駛肇事逃逸，警方依監視器傳喚車主石姓男子到案，他卻辯稱說，他的前面有一輛車突然轉彎，害他差點撞上，他認為對方是「馬路三寶」，追逐對方想理論，並不知道自己與機車母女擦撞又肇事逃逸，警方認為他的辯詞太離譜，今（11日）依肇事逃逸罪函送法辦，這位「比三寶更三寶」的石男，將面臨1年至7年的罪刑。

中市警局第三分局交通分隊調查，46歲的黃姓女子報案說，她於上月9日上午10時，騎機車載著女兒，行經台中市東區樂業路與德興街口時，一輛汽車從左方的內側車道，突然右轉到德興街，雙方擦撞後，她與女兒摔倒多處擦傷，對方直接把車開走，宛如沒有發生任何事，行徑相當可惡。

警方沿路調閱監視器，發現肇事汽車是銀色自小客車，日前將44歲的石姓車主傳喚到案，監視器顯示，石男似乎有追逐的行為，與母女擦撞之後，無視母女摔倒而逕自離開，他到案時不否認案發時開車途經肇事處，卻又辯稱案發前，一輛黑色汽車突然在他前方右轉，害他差點撞上，他相當生氣，認為對方是「馬路三寶」，不但催油門追逐，還於路口處大幅度的右轉，想要追上「三寶」理論，但他不知道自己肇事。

警方檢視石男的汽車，發現有明顯的擦撞痕跡，石男卻辯稱想追逐「馬路三寶」，不知自己撞倒母女，這辯詞也太離譜，警方認為他的行徑，「比三寶還要更三寶」，肇逃之舉亦比一般三寶更惡劣，依肇事逃逸罪函送法辦，可判處1年至7年徒刑，還需要負擔民事賠償責任。

馬路三寶是網路用語，狹義是指馬路上最常發生意外危險的三種人，亦即女人，老人與老女人，廣義的三寶，則是泛指我行我素，不考量安全等誇張駕駛行為者，不分年齡性別。

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