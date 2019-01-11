都市計畫影響權利 住在範圍外的人也可提告

2019-01-11 19:47

〔記者吳政峰／台北報導〕都市計畫變更影響民眾發展深遠，但最高行政法院判決，住在計畫區以外的人，就算權利受到都市計畫變更影響，仍不得提起訴訟，案經釋憲，大法官11日做出774號解釋，指判決已違反憲法保障人民的訴訟權，釋憲聲請人即日起可聲請再審。

本案源於2008年的台中市政府辦理「變更臺中市都市計畫主要計畫（部分住宅區為醫療專用區）案（供澄清綜合醫院中港分院使用）」，計畫區範圍外的「凱薩金邸」公寓大廈管理委員會發現，大廈與醫療院區大樓僅距1.5公尺，都市計畫變更內容卻涉及容積率、停車空間及建築基地退縮距離，影響社區住戶權益甚鉅，遂提起行政訴訟。

一審台中高等行政法院判決「凱薩金邸」勝訴，撤銷原處分；二審最高行政法院則認為，根據大法官156號解釋意旨，「都市計畫一定區域內之人民」權利受到侵害，才能提起行政訴訟，因而認定計畫區範圍內的民眾才有權提告救濟，住在外面的人則無權訴訟，駁回「凱薩金邸」告訴，凱薩金邸不服，2014年聲請釋憲。

大法官11日指出，憲法16條保障人民訴訟權，因此，如果都市計畫變更侵害到計畫區以外的民眾權利，這些人仍享有救濟的憲法原則，可至行政法院提起行政訴訟救濟，法院不得拒絕。「凱薩金邸」管委會即日可持釋憲文向中高行提起再審。

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