寄信嗆「殺蔡碧仲全家」 嫌犯抓到了

2019-01-11 17:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕法務部政務次長蔡碧仲去年代理花蓮縣長99天，在卸任交接前夕卻收到一封恐嚇信「嗆殺全家」。花蓮警方今天下午逮捕71歲那姓嫌犯。蔡碧仲得知後說，「抓到人當然鬆一口氣！」也感謝警方不眠不休辦案。

蔡碧仲說，警方在半個月內就能逮到嫌犯，還給他及家人一個平安的生活空間相當感謝，也鬆了一口氣。雖然被恐嚇，但個人捍衛依法行政、行政中立的立場始終不變，更不會因此改變執法意志。

恐嚇信中寫道，「蔡碧仲律師你很厲害，OK，我承諾，蔡律師你只要不管什麼理由，讓當選的徐榛蔚要逼她下台，我掌握你的家人、老婆、孩子等底細，只要你拉下徐榛蔚，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似」

警方說，寄恐信的71歲那姓男子是卓溪鄉民，退休後在家中務農，沒有政黨傾向，他向供稱是因生活苦悶、無處發洩，每天看新聞對時事感到憤怒，才會在上個月寄出手寫信件到縣府給蔡碧仲。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，接獲報案後，即依郵戳、信封等線索，追查出投遞的郵筒在玉里鎮，調閱監視器畫面發現，那姓男子涉有重嫌，今天持搜索票逮人，那姓男子也當場認罪，警方也在那男家中查到同款信紙等證物。那男還在偵訊中，詢後將依恐嚇罪嫌送辦。

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