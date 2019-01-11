持鐵鎚活活打死病父 逆子辯「他自己敲的！」

2019-01-11 17:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市無業41歲黃姓男子，不滿68歲父親不聽從他的命令，便從客廳抽屜拿出鐵鎚，先持鐵鎚木頭端毆打老父，再用鐵鎚活活打死老父，到案後辯稱是兩人搶鐵鎚時，爸爸不小心傷到自己，新北地檢署不採信其辯詞，今依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴黃男。

據了解，黃父因車禍腦部2度開刀，行動遲緩、言語不清，與妻子、黃男住在板橋區。

起訴指出，去年10月14日上午11時許，黃父未配合黃男要求做事，黃男就拿出鐵鎚恫嚇父親，但黃父仍不聽從，黃男氣得先以鐵鎚木柄端毆打父親四肢，接著再以鐵鎚捶打臉部及頭部，造成黃父臉部、頭頂、後腦勺有40、50處傷痕，事後黃男見父親四肢冰冷僵硬，才急忙打119並聯絡母親，但黃父送醫搶救仍不治。

警詢時，黃男辯稱，當天外出前，父親坐在客廳，因忘記帶鑰匙折返，卻發現父親撞到桌角倒地，滿臉是血，將父親扶起坐在地上休息沒多久，發現父親不對勁後連忙撥打119通報。

偵訊時，黃男改口表示，只有用鐵鎚木柄端打父親四肢，父親臉、頭部傷勢，是兩人在搶奪鐵鎚過程中，父親自己敲傷的。

黃母則說，兒子脾氣不好有躁鬱症，不但常對老公說話大小聲、甩他耳光，還曾因老公做錯事，命老公仰臥起坐、蹲馬步「體罰」老公，對此，黃男辯稱是想藉此「活絡父親腦部」。

因案發時只有黃男與父親在家，鐵鎚也驗出兩人DNA，法醫解剖報告也認定黃父因被毆打致腦震盪，致出血性休克及呼吸衰竭而死亡，加上黃男供詞反覆，檢方因此不採信黃男辯解，今將他起訴。

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