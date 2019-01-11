影射陳鴻文拿錢打假球 「棒球評論家」被起訴

2019-01-11 17:40

［記者陳恩惠／台北報導］前中信球員、目前效力於中華職棒富邦悍將隊的球員陳鴻文，前年不滿（2017）壹週刊指他打假球放水，以及三立電視台「54新觀點」的棒球評論家「建銘」指稱他拿1000萬打假球而提告，士林地檢署日前偵結，將評論家「建銘」（本名陳建名）依妨害名譽罪起訴，至於壹週刊的邱姓總編輯和撰稿的盧姓記者則予以不起訴處分。

檢方調查時，陳坦承在參加「54新觀點」節目錄影時，的確說了這些話，但是他否認有誹謗的意圖，辯稱他是在2017年7月間，在北市林森北路喝酒時，有個叫「可樂」的人跟他說的，由於不知真實姓名，所以也沒聯絡方式，期間只見過一次。

起訴書指出，37歲的陳建名（棒球評論家「建銘」）2017年11月7日，在三立電視台參加「54新觀點」節目錄影，連續在節目中發表「傳聞」說「在下半季的時候，這個陳鴻文跟蔣智賢...中南部的組頭就有透過白手套，去找到這兩位，聽說有送了一些錢，請他們下半季的時候就開始要來放水…」主持人詢問是組頭說他們兩個有收錢嗎？陳回答「白手套有去送錢，聽說一場就送了1千萬」

主持人又問「這些都是組頭傳言，現在還沒證實？」陳說「對，因為下半季結束，準備要打季後賽，他們又找到這2位，聽說後來這個事情傳到教練那邊…」、「聽說一場就送了1千萬」、「寧願把這些人冰凍起來，也不要讓她們在那邊放水打假球」三立新聞播出當日則以「獨家內幕！！中信兄弟釋出”7大將”背後...組頭爆這兩人”拿天價”要打假球？！」標題宣傳。

檢方認為，陳明知該節目播出給不特定人共見共聞，竟意圖散播於眾，基於誹謗犯意，在節目上說出陳鴻文拿錢打假球的不實內容，也無法證明所說的真偽，根據「54新觀點」2017年11月7日、8日的錄影光碟、影像翻拍照片及勘驗筆錄，證明犯罪事實依法起訴。

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