諷刺！涉貪收押竹山鎮公所前主秘 今年考績獲「甲等」

2019-01-11 16:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山鎮公所前主任秘書、現任秘書洪丞俊，涉嫌向工程廠商索取回扣，違反貪污治罪條例，本月10日下午遭南投檢調約談，今法院裁定羈押禁見，惟公所職員年度考績甫出爐，洪員獲得「甲等」，如今卻被收押，也令公所人員感到諷刺。

檢方表示，洪員利用經辦採購職務，經由陳姓白手套，於去年向有意投標竹山鎮公所工程標案廠商，索取成數不等的回扣，標案金額從60多萬元至400多萬元都有，並將應保密文件資料洩漏給廠商，涉嫌違反貪污治罪條例、洩密等罪。

本月10日則是發動搜索，在中、彰、投，以及竹山鎮公所調取採購案卷調查，由於洪員罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯之虞，便聲請羈押，今法院裁定羈押禁見，陳姓白手套則以10萬元交保候傳。

公所表示，洪丞俊轉調秘書後，負責公所大廳櫃台的為民服務業務，雖從前朝幕僚長，轉為一般事務工作，但新任鎮長陳東睦，對於職員年終考績，仍是維持前朝的決定，洪員還獲得「甲等」，不料卻捲入貪污案件，令人不勝唏噓。

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