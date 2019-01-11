決戰高院更審！馬英九洩密案 承審太陽花學運法官審理

2019-01-11 16:10

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被控洩密等案，高等法院將一審無罪決判，改判4月徒刑，最高法院日前以二審判決事實不明等理由，發回更審，高等法院今公開抽籤分案，確定由承審三一八太陽花學運的張惠立庭長同時擔任受命法官，合議庭另兩位陪席法官是游士珺、柯姿佐，因修法等因素，此更一審合議庭判決後即定讞。

高院刑三庭庭長張惠立（溫股）是法訓法第卅期結業，現任中華民國女法官協會秘書長，曾任最高法院辦事法官，罕見的是，今天抽籤結果張惠立是合議庭的審判長兼受命法官，她和柯姿佐、游士珺三人最近審理的矚目案件，是三一八太陽花學運案，平時此合議庭是重大刑事、性侵害、少年案件專組。

三一八太陽花學運占領立法院案，一審判立委黃國昌、學運領袖林飛帆等22人無罪，高院合議庭審判長張惠立、受命柯姿佐和陪席游士珺審理後，並未援引一審的「公民不服從」概念，但認為太陽花學運肇因於反服貿黑箱，民眾陳抗並未主動攻擊警方，過程中民眾或有與員警推擠衝撞，但沒有人持器械攻擊，也沒有嚴重流血衝突，檢方上訴指控黃國昌等人涉犯煽惑他人犯罪沒有理由，仍判無罪。

此案適用速審法規定，因一、二審皆判無罪，只有在判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例時才能上訴。

高院指出，前總統馬英九涉洩密、通保法、個人資料保護法等案，均為3年以下徒刑，原本高院判決有罪即定讞，不得上訴第三審，但因釋字第752號解釋認為應給一審判決無罪，而二審改判有罪者一次救濟機會，因此修法為此案件可上訴三審，但經最高法院撤銷發回由高院更審判決，即不得再上訴三審，意即馬案將在高院更審確定。

全案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬還教唆黃於9月4日向江洩密。

台北地院認定馬雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時而行使總統專屬的「院際調解權」，因為符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，其次為檢方舉證不足，未能證明馬英九教唆黃世銘向江宜樺洩密的意圖，前年8月判馬無罪。

高等法院審理後，去年5月15日依通保法等罪改判馬英九4月徒刑，可易科罰金12萬元。馬不服提起上訴，最高法院認為有必要再調查釐清，將全案發回高院更審。

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