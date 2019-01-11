闖紅燈撞無辜賓士 普嚨共自小客「騎」上景觀大石才擋下

2019-01-11 16:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區中午發生一起車禍，一輛銀色自小客當時沿環中路直行，疑違規闖越紅燈擦撞正在路口待轉的黑色賓士休旅車，自小客瞬間失控往前衝，雖閃過橋墩仍撞入分隔島內，直到「騎」上景觀大石才擋下，所幸雙方都沒有受傷，警方將進一步釐清車禍原因究責。

警方指出，這起車禍事故發生在中午約一時，由23歲蘇姓男子駕駛的銀色自小客，當時行駛在環中路內側車道，在行經福科路口時疑因違規闖紅燈，擦撞對向正在路口準備左轉，由47歲洪姓女子駕駛的黑色賓士休旅車，因自小客車速不慢，撞擊後瞬間失控又往前衝，雖幸運閃過高架橋下橋墩，但仍因擦撞分隔島飛入島內，直到「騎」上景觀大石才被擋下停住。

只見自小客車尾的板金嚴重拉扯變形，保險桿幾乎掉落，後行李箱蓋則變形翹起，車禍現場零件散落一地，目擊民眾說，當時高架橋下的路口有好幾秒沒有車輛通行，這輛銀色自小客突然狂飆經過，才導致準備左彎待轉的賓士休旅車車頭無端被撞。

警方說，兩人酒測值均為零幸好都沒受傷，初步研判因自小客違反號誌釀禍，將進一步鑑定釐清肇事責任。

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