圍捕防搶太逼真 民眾驚呼「嚇死寶寶了！」

2019-01-11 14:52

〔記者林國賢／雲林報導〕年關將屆金流大，台西警分局於四湖鄉一家金融機構舉辦防搶演練，「歹徒」得手逃離現場與警方狹路相逢，被警方壓制逮捕，警方真槍實彈上場，目擊民眾在演習後摸著胸口說：「嚇死寶寶了！」

位於四湖鬧區的金融機構昨天下午突然警鈴大響，2名持槍歹徒闖入逼行員交出現金，行員立即蹲下身按下警鈴通知警方，現場一片混亂警鈴聲大作，洽公的民眾被嚇得馬上躲到牆角。

警方獲報後立即派遣線上警力於路口設下攔截點攔截圍捕，當街攔下歹徒車輛並壓制逮捕，過程太過逼真，許多路人經過誤以為真發生搶案，當場愣在原地看傻了眼！農會行員也驚魂未定的說：「雖然是演習但還是很緊張，按警鈴時我的手都在發抖呢！」

台西警分局長蘇保安表示，年節前民眾常須提領大量現金，容易遭人盯上常為作案目標，民眾可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，另春節期間警方會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟等大額現金匯流處所加強巡邏，讓民眾平安過好年。

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