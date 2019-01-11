毒蟲不甩對空3槍騎走警用機車 車尋獲、人續追

2019-01-11 14:03

〔記者王宣晴／新北報導〕36歲的陳姓傷害通緝犯昨晚與34歲的吳姓友人一起搭乘計程車行經新北市新莊時，計程車卻因紅燈右轉被警方攔下，員警盤查時發現坐在後座的陳、吳兩人神色緊張，還從車窗丟出一包白色粉末，要求兩人下車受檢，吳男佯裝配合，卻趁警方在盤查陳男時，直接將警用機車騎走，員警對空鳴3槍喝止，但吳男仍逃逸無蹤，大批警力地毯式搜索，今天中午在樹林某加油站找到被騎走的機車，並持續緝捕吳男到案。

警方調查，騎走警用機車的吳男有毒品、傷害等前科，一年前認識陳男，昨晚11時許，兩人準備從新莊復興路去土城找朋友，因此搭上馬姓計程車司機的車，行經新莊中環路時，馬男因為貪快而紅燈右轉，當場被巡邏員警攔下。

馬男相當配合警方盤查，反倒是後座的陳、吳兩人坐立難安，還從車窗丟出一包白色粉末，警方見狀上前盤查，但兩人緊閉車窗及車門，堅持不配合，但吳男見支援警力趕抵，佯裝配合，跟陳男一起下車受檢。

不料，當陳男被查出通緝犯身份時，吳男突然撞開員警，衝向一旁的警用機車，跳上車加速逃逸，員警見狀對空鳴3槍喝止，但吳男仍持續往樹林方向逃逸，消失無蹤，警方趕緊派出大批警力地毯式搜索，並將陳男帶回警局釐清相關案情。

警方表示，該包白色粉末經檢驗後確定是重18公克的安非他命毒品，陳男到案後交代吳男身份，表示兩人是要去拜訪朋友，但警方發現兩人都長期無業又前科累累，研判從事毒品交易工作，懷疑吳男身上藏有其他違禁品，先以毒品罪嫌將陳男送辦，傷害通緝部分則解送歸案。

今日中午11時許，警方在樹林大安路的加油站尋獲被騎走的警用機車，將持續調閱監視器，地毯式搜索緝捕吳男到案。

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