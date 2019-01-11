男子夜站馬路遭疑製造假車禍 警：思覺失調者已送醫

2019-01-11 13:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平區昨天晚上10點多，有民眾發現有一男子站在國軍總醫院前面的斑馬線上，並且是直挺挺的站著，由於晚上視線不佳，造成很多車輛差點撞上，但該男子卻跌倒，讓民眾懷疑是假車禍，向警方報案，有人po上群組，警方調查，男子是思覺失調者，已送醫治療。

昨天晚上10點多，有民眾發現，有一名男子直挺挺站在太平的國軍總醫院前的斑馬線 ，沒有任何動作，由於已是深夜，男子又穿深色，導致很多汽機車看到才急閃，民眾急忙報警，沒有多久，一輛車輛看到男子後，緊急煞車，但男子卻自行倒地，讓民眾懷疑男子是要製造假車禍，po文到臉書群組「我是太平人」，請民眾要小心。

警方獲報後，便前往現場，經查46歲的邵姓男子患有思覺失調症狀，領有中度的精神障礙手冊，男子自稱於當天自國軍總醫院急診室出院後，便四處遊蕩，不明原因在道路中間行走，導致自己及用路人的危險。

警方再調閱監視器查看，發現男子並沒有故意製造假車禍的現象，也無人受傷，由於多次聯繫邵男家屬未果，在當場獲得男子同意後，將男子送至附近精神醫院治療。

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