有錢真好？男大生性侵害女同學 賠100萬元免坐牢

2019-01-11 13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀中部某國立科技大學的林姓男大學生，與男女同學共5人徹夜喝酒作樂後，伺機性侵害醉酒的女同學小芳2次，林男性侵時還跑到房間外拿保險套，一度被小芳反鎖門外，一審時他宣稱是玩親吻與舔耳等「國王遊戲」，兩人情不自禁發生關係，一審依強制性交罪判刑3年2月，二審時他改口承認性侵害，還拿出100萬元賠償對方，二審認為他一時失慮，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，減刑輕判2年，再給他緩刑3年，免除牢獄之災。

判決書指出，林男的同學小芳（化名）是應屆畢業生，小芳與同學在中市一起租屋，2015年6月29日晚間，剛結束期末考，準備要畢業的5名男女同學，在小芳租屋處徹夜喝酒，至翌日上午7時結束，小芳返回房間睡覺，林男卻纏著說，希望能睡在小芳房間內，他保證不會有非份之舉，小芳遂讓林男進入房間同眠。

不料，小芳醉酒入睡，林男卻企圖性侵害，小芳驚醒打電話向朋友與室友求救，電話兩度被林男搶走掛斷，第一次性侵害時，小芳急中生智，要求林男要戴保險套，林男說他的皮包內有一個保險套，皮包放在客廳，他中斷性侵害，跑到客廳找保險套，小芳趕緊把房門鎖住，林男一度被鎖在門外，不料，小芳因醉酒太嚴重，打開房門跑到廁所嘔吐，林男趁機進入房間，又繼續性侵害小芳，之後2人共眠至當天中午11時許，林男見小芳仍醉酒，又進行第二次性侵害。

台中地院一審時，林男不否認曾被小芳鎖在門外，但辯稱喝酒氣氛好，玩親吻與舔耳朵等「國王遊戲」，你情我願發生關係，台中地院卻認為，小芳曾打電話求救，也曾說「不要」，並一度把林男鎖在房間外，依強制性交罪判處3年2月徒刑。

林男上訴二審，改口承認性侵害，還拿出100萬元賠償小芳，台中高分院認為，林男的100萬元已全數給付，是因一時失慮而觸法，依刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，改判徒刑2年，再宣告緩刑3年，可以不用入獄蹲苦窯，條件是參加2場的性別及法治教育，可再上訴三審。

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